Terzi al termine della regular season ad Est e intenzionati a recitare un ruolo da protagonisti, i Tampa Bay Lightning hanno conosciuto l’eliminazione già al primo turno dei playoff per mano dei Montréal Canadiens, impostisi per 2-1 in gara-7.
La franchigia del rossocrociato Janis Moser, che a questo punto potrebbe raggiungere la Svizzera per affrontare i Mondiali casalinghi, è stata punita dalla freddezza dei suoi avversari, in gol due volte con Suzuki e Newhook nonostante soli 9 tiri in porta.
Ai Lightning non è bastato il momentaneo pareggio di James.