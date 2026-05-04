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NHL I Lightning di Moser eliminati dal Montréal

Swisstxt

4.5.2026 - 08:46

Serie finita
Serie finita
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Terzi al termine della regular season ad Est e intenzionati a recitare un ruolo da protagonisti, i Tampa Bay Lightning hanno conosciuto l’eliminazione già al primo turno dei playoff per mano dei Montréal Canadiens, impostisi per 2-1 in gara-7.

SwissTXT

04.05.2026, 08:46

04.05.2026, 09:03

La franchigia del rossocrociato Janis Moser, che a questo punto potrebbe raggiungere la Svizzera per affrontare i Mondiali casalinghi, è stata punita dalla freddezza dei suoi avversari, in gol due volte con Suzuki e Newhook nonostante soli 9 tiri in porta.

Ai Lightning non è bastato il momentaneo pareggio di James.

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