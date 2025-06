Panthers Reuters

Con la netta vittoria casalinga per 6-1 dei Florida Panthers contro gli Edmonton Oilers, i Cats hanno ribaltato la serie di finale dei playoff NHL portandosi sul 2-1.

Swisstxt

Dopo due sfide tiratissime e decise solamente all’overtime, non c'è dunque stata storia in gara-3, dove i padroni casa, sorretti da un grande Bobrovsky, sono riusciti ad andare a segno con ben 6 giocatori diversi.

Giovedì Florida avrà dunque la grande occasione per prendersi davanti al proprio pubblico i primi due match point di questa finalissima, prima che la serie ritorni in Alberta per gara-5.