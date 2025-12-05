I Predators di Roman Josi si sono imposti 2-1 all’overtime sul ghiaccio dei Florida Panthers, vincitori delle ultime due edizioni della Stanley Cup, grazie alla rete di Steven Stamkos.
Ad aver fornito l’assist decisivo ci ha pensato proprio il bernese, che è salito a quota cinque punti in sette partite dal rientro dall’infortunio.
Assente nelle ultime due partite di St. Louis per un infortunio alla parte inferiore del corpo, Pius Suter è tornato dal canto suo a gonfiare la rete: il suo settimo centro stagionale non è però bastato ai Blues, battuti con un sonoro 5-2 dai Boston Bruins.