NHL I Predators battono i campioni dei Florida Panthers

Swisstxt

5.12.2025 - 08:45

Imago

I Predators di Roman Josi si sono imposti 2-1 all’overtime sul ghiaccio dei Florida Panthers, vincitori delle ultime due edizioni della Stanley Cup, grazie alla rete di Steven Stamkos.

SwissTXT

05.12.2025, 08:45

05.12.2025, 09:01

Ad aver fornito l’assist decisivo ci ha pensato proprio il bernese, che è salito a quota cinque punti in sette partite dal rientro dall’infortunio.

Assente nelle ultime due partite di St. Louis per un infortunio alla parte inferiore del corpo, Pius Suter è tornato dal canto suo a gonfiare la rete: il suo settimo centro stagionale non è però bastato ai Blues, battuti con un sonoro 5-2 dai Boston Bruins.

