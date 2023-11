Fadani freshfocus

I Rockets sono tornati a sorridere dopo sei sconfitte consecutive espugnando Winterthur.

La squadra di Sannitz ha sconfitto per 4-1 gli zurighesi, contro cui avevano colto l’ultimo successo nel campionato di Swiss League, festeggiando per la quarta volta in stagione.

Per i ticinesi si sono messi in evidenza Dufey, autore della prima e dell’ultima marcatura, e Hofer, autore di un gol e due assist.

Swisstxt