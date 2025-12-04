  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hall of Fame La International Ice Hockey Federation premia la carriera di Ambühl

Swisstxt

4.12.2025 - 12:50

Giù il cappello
Giù il cappello
KEY

La carriera di Andres Ambuehl verrà riconosciuta anche dalla IIHF, che ha deciso di inserirlo nella sua Hall of Fame al pari, tra gli altri, di Florence Schelling e Ralph Krüger.

SwissTXT

04.12.2025, 12:50

04.12.2025, 12:51

Il 42enne è il giocatore che ha preso parte al maggior numero edizioni (20) e di partite (151) dei Mondiali, competizione in cui si è messo al collo 4 volte la medaglia d’argento.

Se Schelling è stata pedina inamovibile della Svizzera femminile dal 2013 al 2018 (bronzo alle Olimpiadi 2014), Krüger ha invece avuto un impatto notevole come allenatore della Nazionale (dal 1998 al 2010) sull’intero movimento.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Indignazione dopo la chiusura del rapporto sulla tragedia di Hillsborough: «Una disgrazia nazionale»
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Ecco come raddoppiare le vostre vacanze nel 2026
Ecco la nuova divisa della Nazionale svizzera per i Mondiali 2026

Altre notizie

National League. Contro il Kloten, l'HCL conta su Simion e Bertaggia

National LeagueContro il Kloten, l'HCL conta su Simion e Bertaggia

Hockey. Zach Sanford resterà al Lugano fino al 2028

HockeyZach Sanford resterà al Lugano fino al 2028

Hockey. Il Berna batte il Bienne e si avvicina all'Ambrì

HockeyIl Berna batte il Bienne e si avvicina all'Ambrì