La carriera di Andres Ambuehl verrà riconosciuta anche dalla IIHF, che ha deciso di inserirlo nella sua Hall of Fame al pari, tra gli altri, di Florence Schelling e Ralph Krüger.

Il 42enne è il giocatore che ha preso parte al maggior numero edizioni (20) e di partite (151) dei Mondiali, competizione in cui si è messo al collo 4 volte la medaglia d’argento.

Se Schelling è stata pedina inamovibile della Svizzera femminile dal 2013 al 2018 (bronzo alle Olimpiadi 2014), Krüger ha invece avuto un impatto notevole come allenatore della Nazionale (dal 1998 al 2010) sull’intero movimento.