Indagato

La vicenda della falsificazione di documenti di Patrick Fischer continua a far parlar di sé, poiché la Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (IIHF) ha deciso di avviare un'indagine interna, come ha fatto sapere la «NZZ».

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Nello specifico, l'obiettivo è quello di far chiarezza sulla partecipazione dell'allenatore ai Mondiali 2021 e 2022 che sottostavano a rigide norme anti-Covid, per capire se anche queste siano state aggirate con un certificato falso come nel caso delle Olimpiadi.

La violazione delle regole d'integrità dell'IIHF possono portare a pesanti sanzioni e squalifiche fino a 10 anni.