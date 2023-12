Può evitare gravi ferimenti Imago

obbligo di indossare una protezione del collo in tutte le sue competizioni.

La IIHF passa all’azione: dopo il tragico decesso dello statunitense Adam Johnson, colpito incidentalmente alla gola dalla lama di un pattino di un avversario, la Federazione internazionale di hockey ha introdotto l’ La data dell’entrata in vigore di questa misura non è però ancora stata stabilita. Ad oggi tale obbligo non è invece ancora stato introdotto in Svizzera.

Swisstxt