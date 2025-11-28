  1. Clienti privati
National League Lugano travolgente, 5-1 all'Ambrì nel terzo derby stagionale

Swisstxt

28.11.2025 - 22:16

Il Lugano fa suo il terzo derby stagionale.
Imago

Il Lugano domina il terzo derby stagionale: rimonta l'Ambrì e chiude con un convincente 5-1 alla Cornèr Arena.

SwissTXT

28.11.2025, 22:16

28.11.2025, 23:14

Il Lugano ha vinto con pieno merito il terzo derby stagionale, il secondo giocato alla Cornèr Arena. Colpiti a freddo da Bürgler, i bianconeri sono cresciuti con il passare dei minuti, imponendosi con un netto 5-1.

Con il rientrante Sgarbossa, tra i bianconeri si è visto subito Emanuelsson, schierato con Thürkauf e Sekac, e autore del game-winning goal.

L'Ambrì ha invece confermato il line-up, fatta eccezione per l'inserimento di Terraneo come ottavo difensore. La sfida è stata carratterizzata anche da una rissa tra Zaccheo Dotti e Sekac, finiti entrambi sotto la doccia.

I bianconeri fanno la differenza nel secondo periodo

Pronti, via e Fazzini è finito sulla panchina dei cattivi per un sgambetto dopo appena 15 secondi. Il powerplay dell'Ambrì ci ha messo un po' a installarsi, ma ha comunque prodotto il vantaggio biancoblù di Bürgler al 2'.

Costretti subito a inseguire, i padroni di casa hanno preso via via il controllo delle operazioni, trovando il pareggio con Canonica al 9'.

Ma è dopo il 2-1 di Emanuelsson al 27' che la sfida si è spostata interamente dal lato della squadra di Mitell.

Due reti ravvicinate di Fazzini e Müller hanno mandato tutti alla pausa sul 4-1, Sanford ha chiuso i conti al 54'.

Mitell: «Bravi a restare uniti»

«Il nostro inizio non è stato ideale, visto che siamo andati velocemente in svantaggio - ha dichiarato Tomas Mitell - ma siamo stati bravi a continuare a seguire il piano partita e a restare uniti, così da poter regalare la vittoria ai nostri stupendi tifosi».

«Emanuelsson? Sappiamo che può fare più punti di quelli realizzati ultimamente, ma più che per il suo gol sono contento per come ha lavorato per la squadra», ha sottolineato il coach bianconero.

«Era già stato speciale segnare nel derby della Gottardo Arena, ma farlo in quello casalingo lo è ancora di più», ha invece detto Lorenzo Canonica.

