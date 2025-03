I giocatori del Basilea con Brett Supinski (al centro) festeggiano dopo aver vinto la prima partita della finale dei playoff contro il Visp Keystone

Il Basilea è in testa alla serie finale dei playoff di Swiss League. I vincitori delle qualificazioni vincono gara-1 in casa contro il Visp per 3:1.

Keystone-SDA SDA

Il Basilea ha avuto meno di 40 ore per riprendersi dopo il trionfo nella serie contro il coriaceo l'Olten, mentre i vallesani hanno dovuto aspettare nove giorni per la loro prossima partita dopo l'agevole vittoria per 4-0 sul Turgovia.

È stato Jamie Schaub a portare in vantaggio i padroni di casa al 19° minuto con il suo primo gol in questi playoff. Fadri Riatsch ha pareggiato nel finale di tempo, prima che Alain Bircher realizzasse il 2 a 1 al 50° minuto. Jakob Stukel ha realizzato il 3 a 1 - il suo nono gol nei playoff - a 63 secondi dalla fine del match a porta vuota.

Per il Visp si tratta solo della seconda sconfitta in questi playoff.

Importante ricordare che il club vallesano è l'unico ad avere diritto alla promozione. Dovessero vincere la serie contro il Basilea incontrerebbero la perdente della sfida playout tra Lugano e Ajoie.

La seconda partita di questa serie «best-of-7» si disputerà martedì a Visp.