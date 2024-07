Czarnik Reuters

Il Berna ha messo sotto contratto per la prossima stagione lo statunitense Austin Czarnik.

Swisstxt

Nella scorsa annata il 31enne ha giocato come centro per i Detroit Red Wings (1 assist in 34 partite) e dei Grand Rapids Griffins in AHL. In precedenza aveva vestito le maglie di Bruins, Flames, Islanders Kraken. E' invece saltato l’ingaggio annunciato a fine aprile del finlandese Kalle Kossila, che non ha superato dei test.

Swisstxt