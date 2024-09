Dominik Kahun KEY

Lo scontro della Cornèr Arena ha provocato un ferito illustre anche sul fronte bernese, Dominik Kahun, il quale dovrà osservare una pausa forzata di più settimane (sei-otto) per via di una discata a una mano.

Ancora peggio è andata a Samuel Kreis, infortunatosi alla parte alta del corpo nel match con lo Zurigo: per il difensore 30enne si prospetta uno stop di diversi mesi. -Nei due incontri del weekend (sabato a Zugo, domenica contro il Rapperswil), il Davos non potrà fare affidamento su Andres Ambuehl, squalificato in seguito alla carica alla testa ai danni di Oskars Lapinskis. Il 41enne è stato punito anche con 4’000 franchi di multa.

