National League Il Berna vince il derby e si avvicina all'Ambrì

Swisstxt

6.12.2025 - 22:18

Gli orsi si avvicinano.
Gli orsi si avvicinano.
Keystone

Si accorcia la classifica attorno all'11esimo posto dell'Ambrì.

SwissTXT

06.12.2025, 22:18

06.12.2025, 22:26

Vincendo il derby con il Langnau per 5-1, il Berna si è riportato a -1 dai biancoblù, mentre i Tigrotti restano noni a +2. A trascinare gli Orsi sono stati Ejdsell, Bemstroem (2), Lehmann e Marchon.

Il Bienne (+1 sui leventinesi) è invece stato fermato per 2-1 in casa dal Losanna, ora secondo in solitaria a 12 lunghezze dal Davos. Al vantaggio bernese di Kneubuehler hanno risposto nel terzo periodo Rochette e Caggiula.

Il Ginevra infine si è portato +3 sul Lugano (sesto ma con tre partite in meno) dopo il 6-1 sull'Ajoie.

