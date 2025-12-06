Gli orsi si avvicinano. Keystone

Si accorcia la classifica attorno all'11esimo posto dell'Ambrì.

Vincendo il derby con il Langnau per 5-1, il Berna si è riportato a -1 dai biancoblù, mentre i Tigrotti restano noni a +2. A trascinare gli Orsi sono stati Ejdsell, Bemstroem (2), Lehmann e Marchon.

Il Bienne (+1 sui leventinesi) è invece stato fermato per 2-1 in casa dal Losanna, ora secondo in solitaria a 12 lunghezze dal Davos. Al vantaggio bernese di Kneubuehler hanno risposto nel terzo periodo Rochette e Caggiula.

Il Ginevra infine si è portato +3 sul Lugano (sesto ma con tre partite in meno) dopo il 6-1 sull'Ajoie.