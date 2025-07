Martin Filander Keystone

Il Bienne ha prolungato il contratto con il proprio allenatore Martin Filander per un'ulteriore stagione.

Swisstxt

Lo svedese resterà quindi sulla panchina dei Seelaender almeno fino alla fine della stagione 2026-27.

Il giovane Nadir Scilacci passa al Winterthur in prestito. L'Ambrì ha infatti ceduto il proprio difensore, che vanta 2 presenze in NL e 52 in SL con gli Snakes, tramite licenza B e con la possibilità di richiamarlo in qualsiasi momento in caso di bisogno.