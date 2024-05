Festa

Il Canada ha centrato la sua quarta vittoria consecutiva (su quattro) ai Mondiali di Praga.

In pista alla O2 Arena contro la Norvegia, i campioni in carica hanno archiviato la pratica con il risultato di 4-1, raggiungendo la Svizzera in vetta alla classifica del Gruppo A a quota 11 punti. Dal canto suo l'Austria ha confermato ancora una volta di essere una squadra da non prendere sotto gamba. Wolf e soci hanno infatti battuto la Finlandia per 3-2 con un gol allo scadere. Senza storia invece il match tra USA e Francia, con gli statunitensi impostisi con un rotondo 5-0.

