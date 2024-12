Tanner Fritz Imago

Il Rapperswil ha messo sotto contratto fino al termine della stagione il canadese Tanner Fritz.

SwissTXT Swisstxt

Il centro canadese ha trascorso la maggior parte della sua carriera in AHL (233 punti in 359 incontri), ma vanta anche 42 impieghi in NHL con gli Islanders. Il 33enne parteciperà pure alla Coppa Spengler ma ancora non si sa con quale maglia.