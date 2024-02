Jared Isaac Imago

Per assicurarsi un posto nella postseason, in questo finale di stagione l'Ambrì potrà contare su un difensore straniero in più.

I Grand Rapids Griffins, farm team dei Detroit Red Wings, hanno infatti annunciato di aver ceduto in prestito all’Ambrì (che ancora non ha fatto sapere niente al riguardo) Jared McIsaac.

Red Wings reassign defenseman Jared McIsaac to Switzerland’s HC Ambri-Piotta https://t.co/WJJVeUm090 — Grand Rapids Press (@GRPress) February 13, 2024

Draftato al secondo giro nel 2018, il difensore canadese di 23 anni non è mai sceso sul ghiaccio in NHL ma nei 4 anni con la maglia dei Griffins ha totalizzato 52 punti (9 reti) in 156 partite. In carriera vanta anche un oro ai Mondiali U20 del 2020.

Swisstxt