Hockey Il Davos batte il Team Canada

Swisstxt

28.12.2025 - 22:55

Davos Team Canada
Davos Team Canada
KEY

Il successo per 4-1 sul Team Canada nel grande classico della Coppa Spengler non è bastato al Davos per accedere direttamente alle semifinali.

SwissTXT

28.12.2025, 22:55

28.12.2025, 23:08

Con tutte le squadre a 3 punti, il pass è andato agli US Collegiate Selects per differenza reti e scontro diretto col Davos. Nella sfida tra le squadre più titolate del torneo si è deciso tutto nel terzo periodo, dopo l'1-1 firmato Zadina e Brouillard. Di Asplund, Frehner e Strasky gli altri gol dei gialloblù. I grigionesi, secondi del Gruppo Cattini, sfideranno l'IFK Helsinki lunedî sera, mentre nel pomeriggio i canadesi se la vedranno con lo Sparta Praga

