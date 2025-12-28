Davos Team Canada KEY

Il successo per 4-1 sul Team Canada nel grande classico della Coppa Spengler non è bastato al Davos per accedere direttamente alle semifinali.

Con tutte le squadre a 3 punti, il pass è andato agli US Collegiate Selects per differenza reti e scontro diretto col Davos. Nella sfida tra le squadre più titolate del torneo si è deciso tutto nel terzo periodo, dopo l'1-1 firmato Zadina e Brouillard. Di Asplund, Frehner e Strasky gli altri gol dei gialloblù. I grigionesi, secondi del Gruppo Cattini, sfideranno l'IFK Helsinki lunedî sera, mentre nel pomeriggio i canadesi se la vedranno con lo Sparta Praga