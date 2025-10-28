  1. Clienti privati
National League Il Davos crolla a Ginevra, il Berna sbatte contro l'Ajoie

Swisstxt

28.10.2025 - 22:17

Puljujärvi ha firmato una doppietta
Puljujärvi ha firmato una doppietta
KEY

 E' arrivata a Ginevra la prima sconfitta stagionale entro il 60’ del Davos capolista.

SwissTXT

28.10.2025, 22:17

28.10.2025, 22:19

E più che di sconfitta si può parlare di un vero e proprio tracollo, visto che i grigionesi, reduci da nove vittorie consecutive, sono usciti dalla Patinoire des Vernets con un pesante 7-0 sulle spalle.

Anche il Rapperswil, seconda forza della NL, ha vissuto una serata da incubo, perdendo a sua volta 7-0 a Zurigo.

Non ne ha però approfittato il Losanna, battuto 6-1 a Bienne. Langnau e Kloten hanno vinto 4-2 rispettivamente con Zugo e Friborgo, mentre l'Ajoie si è imposto 5-4 a Berna.

Altre notizie

Hockey. Mitell,

"migliorati nella sfida»

Hockey. Pestoni, «no tempo da perdere»

«no tempo da perdere»

Hockey. Decisive due reti in 23»

Decisive due reti in 23»