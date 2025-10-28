Puljujärvi ha firmato una doppietta KEY

E' arrivata a Ginevra la prima sconfitta stagionale entro il 60’ del Davos capolista.

SwissTXT Swisstxt

E più che di sconfitta si può parlare di un vero e proprio tracollo, visto che i grigionesi, reduci da nove vittorie consecutive, sono usciti dalla Patinoire des Vernets con un pesante 7-0 sulle spalle.

Anche il Rapperswil, seconda forza della NL, ha vissuto una serata da incubo, perdendo a sua volta 7-0 a Zurigo.

Non ne ha però approfittato il Losanna, battuto 6-1 a Bienne. Langnau e Kloten hanno vinto 4-2 rispettivamente con Zugo e Friborgo, mentre l'Ajoie si è imposto 5-4 a Berna.