eterno Andres Ambuehl, diventato grazie alla sua 1270a partita il giocatore con più presenze in NL.

Il Davos ha festeggiato con un successo per 4-3 ai rigori sul Berna l’ennesimo record dell’ Il 41enne è alla sua 24a stagione nel massimo campionato svizzero a cui si aggiungono 19 Mondiali e 5 Olimpiadi con la maglia della Nazionale. Il numero 10 ha contribuito con l’assist in seconda all’immediato vantaggio dei grigionesi, siglato da Stransky dopo appena 27». Passati due volte in svantaggio, i gialloblù sono riusciti a pareggiare i conti rimandando ogni decisione agli shootout.

