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Hockey Il Davos s'impone a Friborgo e pareggia subito la serie

Swisstxt

20.4.2026 - 22:38

Tutti i gol sono stati segnati nel primo periodo.
Tutti i gol sono stati segnati nel primo periodo.
KEYSTONE

Il Davos si è subito riscattato dopo il ko casalingo nella prima sfida della finale con il Friborgo passando alla BCF Arena per 3-1.

SwissTXT

20.04.2026, 22:38

20.04.2026, 22:41

Gara-2 si è decisa in un primo tempo spettacolare, quando sono cadute tutte e quattro le reti.

In seguito i grigionesi sono riusciti a controllare il gioco mentre il Gottéron ha nuovamente peccato soprattutto con l'uomo in più (nei playoff soli 2 gol in oltre 100’ in superiorità).

Il doppio colpo nei primi 4' per mano di Kessler e Dahlbeck ha subito smorzato gli entusiasmi dei burgundi. Al gol di Seiler, che ha dimezzato lo scarto al 12', ha risposto Frick in 5 contro 4 al 19'

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