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Il Davos ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie alla vittoria per 4-1 in gara-5 sullo Zugo.

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A partire meglio sono stati i Tori, con Senteler ha portato avanti i suoi al 16’25", ma grazie ad un periodo centrale dominato, con un conteggio dei tiri di 14 a 1, i gialloblù hanno ribaltato il risultato con Stransky e Kessler.

Nel terzo tempo c’è poi stato spazio anche per la doppietta di Tambellini che ha fissato il risultato.

Il Rapperswil si è invece imposto per 2-1 a Friborgo e si è così riportato in vantaggio nella serie. Le reti di Rask e Taibel valgono infatti il 3-2.