Davos KEY

Continua la marcia impressionante del Davos in vetta alla classifica di National League.

SwissTXT Swisstxt

Travolgendo per 6-1 il Rapperswil (al 6o ko consecutivo) nel big match del 22o turno, i grigionesi si sono portati a +15 sugli stessi sangallesi e sul Losanna, che ha pure giocato un incontro in più. I vodesi sono infatti stati sconfitti 2-1 dal Kloten, che difende così l'11a piazza tenendosi alle spalle l'Ambrì.

Resta fermo al penultimo posto il Berna, battuto in casa per 3-0 dallo Zurigo. Una vittoria che permette ai Lions di tornare nella zona playoff scavalcando Ginevra e Friborgo.