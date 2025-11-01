  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Il Davos vola sempre più alto

Swisstxt

1.11.2025 - 22:26

Davos
Davos
KEY

Continua la marcia impressionante del Davos in vetta alla classifica di National League.

SwissTXT

01.11.2025, 22:26

01.11.2025, 22:30

Travolgendo per 6-1 il Rapperswil (al 6o ko consecutivo) nel big match del 22o turno, i grigionesi si sono portati a +15 sugli stessi sangallesi e sul Losanna, che ha pure giocato un incontro in più. I vodesi sono infatti stati sconfitti 2-1 dal Kloten, che difende così l'11a piazza tenendosi alle spalle l'Ambrì.

Resta fermo al penultimo posto il Berna, battuto in casa per 3-0 dallo Zurigo. Una vittoria che permette ai Lions di tornare nella zona playoff scavalcando Ginevra e Friborgo.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Jennifer Love Hewitt aspetta il terzo figlio
Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Ecco cosa fa il cerchio blu in WhatsApp e perché non si può disattivare
Flirt a «Ballando con le Stelle»? La Rocca accende i rumors su Barbara D'Urso

Video correlati

Real Madrid - Valencia 4-0

Real Madrid - Valencia 4-0

LALIGA | 11ème journée | Saison 25/26

01.11.2025

Zurigo – Lausanne-Sport 1:2

Zurigo – Lausanne-Sport 1:2

Super League | 12° turno | stagione 25/26

01.11.2025

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Challenge League | 12° turno | stagione 25/26

01.11.2025

Real Madrid - Valencia 4-0

Real Madrid - Valencia 4-0

Zurigo – Lausanne-Sport 1:2

Zurigo – Lausanne-Sport 1:2

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Stade-Lausanne – Stade Nyonnais 3:3

Più video

Altre notizie

Hockey. L'Ambrì supera il Bienne e chiude un weekend da 6 punti

HockeyL'Ambrì supera il Bienne e chiude un weekend da 6 punti

Hockey. Il Lugano regola il Ginevra: è la sesta vittoria consecutiva

HockeyIl Lugano regola il Ginevra: è la sesta vittoria consecutiva

Hockey. Gli Snakes vincono ancora

HockeyGli Snakes vincono ancora