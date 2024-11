Arcobello ha appena firmato il game-winning goal Ti-Press

Combattuto ed appassionante proprio come il primo, anche se Lugano e Ambrì ora stanno vivendo un momento di grande difficoltà, il secondo derby stagionale è andato ai bianconeri, che hanno battuto 3-1 i biancoblù.

Swisstxt

In una Cornèr Arena da tutto esaurito, Gianinazzi e i suoi uomini si sono così presi la rivincita per il ko incassato in ottobre alla Gottardo Arerna.

Combattuto ed appassionante proprio come il primo, anche se rispetto a sei settimane fa le ticinesi stanno vivendo un momento difficile.

A rompere l'equilibrio ci ha pensato colui che aveva chiuso il primo, ovvero De Luca, a segno con un bel diagonale al 7’02”.

Da un errore e centro pista dei leventinesi è nato il contropiede dei padroni di casa: Joly, freddo, ha insaccato alle spalle di Senn per l'1 a 1.

Svarioni e tanta fisicità, è stato il leitmotiv di questo derby.

Ai bianconeri per passare in vantaggio c’è voluta una gran giocata di Zohorna, che dall’angolo ha visto libero Arcobello, il quale ha freddato il portiere leventinese dalla corta distanza (35’37”.)

Il terzo periodo si è aperto nel segno delle penalità ed è stato proprio in un momento di superiorità numerica che Fazzini ha portato i padroni di casa sul 3-1. L'arrembaggio finale degli ospiti non ha portato a nessuna segnatura, lasciando invariato il risultato.

L'HCL, che ha potuto nuovamente contare su capitan Thuerkauf, ma che durante la partita ha perso Mirco Mueller, è salito a 28 punti in classifica, mentre l’HCAP, alla sesta sconfitta consecutiva, è rimasto fermo a quota 24.

Swisstxt