Due assist per il 23enne Keystone

I Coyotes di Moser si sono imposti 7-5 sul ghiaccio dei Predators di Roman Josi (anche lui capace di fornire due passaggi decisivi).

Janis Moser ha fatto suo uno spettacolare derby fra difensori tutto in salsa rossocrociata: il 23enne ha realizzato due assist, permettendo ai suoi Coyotes di vincere 7-5.

Dal canto suo Pius Suter ha confermato il suo ottimo stato di forma, firmando la sua quarta rete in cinque match nella sconfitta per 5-2 dei suoi Canucks al cospetto dei Maple Leafs. Battuta d’arresto anche per i Kings di Kevin Fiala, inchinatisi 4-2 ai Flyers, e per i Jets di Nino Niederreiter, arresisi 3-2 ai Dallas Stars.

Swisstxt