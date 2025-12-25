  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Al via il 26 dicembre Il Friborgo cerca la doppietta alla Coppa Spengler

Swisstxt

25.12.2025 - 14:24

Friborgo
Friborgo
Keystone

Partirà come da tradizione il 26 dicembre alle 15.10 la 97a edizione della Coppa Spengler, con il Friborgo campione in carica che andrà alla ricerca di una doppietta che manca ormai dal triennio 2015-2017.

SwissTXT

25.12.2025, 14:24

25.12.2025, 14:32

I burgundi – con il biancoblù Cajkovsky tra le proprie file – apriranno le danze contro lo Sparta Praga in un Gruppo Cattini completato dall'HIFK Helsinki in cui ci sarà pure Pezzullo.

La sera invece toccherà al Team Canada di Sgarbossa scendere in pista nel derby nordamericano contro la selezione di College USA. La perdente affronterà poi il giorno dopo il Davos.

I più letti

La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»
La vittoria di van der Poel a Hofstade è stata rovinata da un gesto vergognoso
I dossier di Epstein portano movimento in uno dei casi più sconcertanti della Svizzera
Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
15enni scrivono sulle dosi di droga: «Siamo ostaggi della rete malavitosa, chiamate la polizia»

Altre notizie

Prestito. Pezzullo giocherà la Coppa Spengler con l'Helsinki

PrestitoPezzullo giocherà la Coppa Spengler con l'Helsinki

NHL. Terzo gol stagionale per Josi

NHLTerzo gol stagionale per Josi

Hockey. Kloten e Berna vittoriosi

HockeyKloten e Berna vittoriosi