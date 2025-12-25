Partirà come da tradizione il 26 dicembre alle 15.10 la 97a edizione della Coppa Spengler, con il Friborgo campione in carica che andrà alla ricerca di una doppietta che manca ormai dal triennio 2015-2017.
I burgundi – con il biancoblù Cajkovsky tra le proprie file – apriranno le danze contro lo Sparta Praga in un Gruppo Cattini completato dall'HIFK Helsinki in cui ci sarà pure Pezzullo.
La sera invece toccherà al Team Canada di Sgarbossa scendere in pista nel derby nordamericano contro la selezione di College USA. La perdente affronterà poi il giorno dopo il Davos.