Vey freshfocus

Attualmente solo 11o in classifica, il Friborgo ha ingaggiato un settimo straniero, il canadese Linden Vey.

L’attaccante arriva dall’Avangard Omsk, con cui in 20 partite stagionali ha collezionato 19 punti (7 reti). Il 33enne conosce il campionato di NL in quanto nel 2018 aveva vissuto una breve parentesi a Zurigo, disputando 15 incontri e conquistando il titolo. -Dario Rohrbach vestirà la maglia del Langnau almeno fino al 2026. Il 26enne e il club dell’Emmental hanno rinnovato l’accordo che li lega dal 2022, quando l’attaccante aveva raggiunto i Tigers nel finale di stagione in provenienza dall’Ajoie.

