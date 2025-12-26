  1. Clienti privati
Hockey Il Friborgo inizia vincendo

26.12.2025 - 18:10

Attili Biasca autore di una doppietta
Attili Biasca autore di una doppietta
La 97a edizione della Coppa Spengler si è aperta con la vittoria dei campioni in carica del Friborgo capaci di imporsi sullo Sparta Praga per 5-2.

26.12.2025, 18:11

Alla zondacrypto-Arena di Davos i burgundi hanno iniziato alla grande trovando il gol dopo soli 81» con Biasca, il quale ha poi firmato anche il 2-0 in powerplay. I friborghesi hanno poi ulteriormente allungato fino al 4-0 con Borgstrom e Soerensen ad inizio terzo periodo. In giornata il Friborgo ha pure ufficializzato l'approdo alla BCF Arena del giovane attaccante Jamiro Reber per le prossime due stagioni.

