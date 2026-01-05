Grave perdita freshfocus

Infortunatosi a Lugano, Marcus Sörensen dovrà stare lontano dal ghiaccio almeno fino alla pausa olimpica di inizio febbraio.

È quanto ha comunicato il suo club, il Friborgo, senza tuttavia specificare la natura del problema fisico dell’attaccante svedese, top scorer dei burgundi con 8 gol e 24 assist in 32 incontri.

Il Gottèron sonderà il mercato. -Il Berna non potrà contare sulle prestazioni di Emil Bemström per 6-8 settimane. L’attaccante svedese, che ha messo a referto 18 punti (10 gol) in 29 partite, si è infortunato alla parte alta del corpo.