Hockey Il Friborgo perde Sorensen per un mese almeno 

Swisstxt

5.1.2026 - 16:38

Grave perdita
Grave perdita
freshfocus

Infortunatosi a Lugano, Marcus Sörensen dovrà stare lontano dal ghiaccio almeno fino alla pausa olimpica di inizio febbraio.

SwissTXT

05.01.2026, 16:38

05.01.2026, 16:40

È quanto ha comunicato il suo club, il Friborgo, senza tuttavia specificare la natura del problema fisico dell'attaccante svedese, top scorer dei burgundi con 8 gol e 24 assist in 32 incontri.

Il Gottèron sonderà il mercato. -Il Berna non potrà contare sulle prestazioni di Emil Bemström per 6-8 settimane. L'attaccante svedese, che ha messo a referto 18 punti (10 gol) in 29 partite, si è infortunato alla parte alta del corpo.

