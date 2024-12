I brugundi emergono alla distanza KEY

Il Friborgo ha rimescolato le carte del Gruppo Torriani vincendo per 6-4 la sfida con Kärpät Oulu, al debutto assoluto in Coppa Spengler.

I finlandesi si sono portati avanti tre volte (1-0, 2-1, 3-2), ma i burgundi hanno tenuto a debita distanza gli avversari prima di operare il sorpasso.

L’episodio che poteva ristabilire l’equilibrio in pista, ovvero la penalità (5’+20’) di Soerensen, si è rivelata un’arma a doppio taglio per la formazione nordica, punita in shortand da De La Rose.

Senza gloria la rete di Virta al 52', Lilja a porta vuota ha fissato il risultato sul 6-4.