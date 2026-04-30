Julien Sprunger diventa Leggenda dell'Hockey svizzero: è campione alla sua ultima partita da professionista. KEYSTONE

Sprunger e compagni vincono all’overtime a Davos. È il primo titolo per i burgundi.

Il Friborgo si è laureato campione svizzero imponendosi nella coinvolgente gara 7 finalissima per 3-2 al primo overtime in casa del Davos.

Come ricorda la RSI, i secondi della regular season hanno così permesso alla società burgunda di cancellare gli amari ricordi del secondo posto conquistato prima dell’era playoff (1982-83) e le quattro sconfitte all’ultimo atto, le tre consecutive tra il 1992 e il 1994 e quella del 2013.

Sprunger: «È incredibile»

Un momento particolarmente emozionante per il capitano Sprunger, che dopo aver alzato il trofeo sotto le volte della zondacrypto-Arena potrà godersi la pensione sportiva dopo 24 stagioni e 1186 partite tutte giocate con la maglia del Gottéron, in attesa che il suo numero 86 venga appeso alla BFC Arena per completarne la leggenda.

«È incredibile. Aspettavo questo momento sin da ragazzino. E' stato un privilegio fare il giocatore di hockey», ha dichiarato Sprunger.

Ancora più emozionato è apparso Reto Berra, all'ultima partita prima del passaggio al Kloten: «Sono così contento per Sprunger e i tifosi. Un pensiero va a mio papà lassù in cielo».

Il CEO John Gobbi ha sottolineato il lavoro iniziato dopo il Covid per poi aggiungere: «È stata una serie incredibile con 4 overtime. Per Sprunger finire la carriera così è bellissimo».

Il gol decisivo

A mettere fine ai sogni di gloria dei grigionesi, che attendono il 32o trionfo da ormai 11 anni, è stato Wallmark, che ha deciso la 10a bella di una serie best-of-7 della storia del campionato svizzero, ottenuta in superiorità numerica al 65’56”.

È solo la seconda volta che il campionato si decide dopo il 60’ di gara-7 dopo la finale tra Zurigo e Lugano del 2001.