Dopo cinque sconfitte consecutive negli scontri diretti, il Ginevra è tornato a battere il Davos.

Nei Grigioni, i campioni svizzeri hanno superato 4-3 all'overtime i padroni di casa, staccandoli in classifica e prendendosi così il sesto posto in solitaria. Serata positiva anche per Friborgo e Bienne, capaci rispettivamente di battere per 3-2 il Langnau (8a sconfitta consecutiva) e per 5-3 l'Ajoie.

