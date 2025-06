Per lui sarà la quinta stagione in granata freshfocus

Marc-Antoine Pouliot non ha intenzione di appendere i pattini al chiodo. Il 40enne svizzero-canadese giocherà una quinta stagione per il Ginevra, che gli ha prolungato di un ulteriore anno il contratto.

Swisstxt

L’attaccante ha segnato 102 punti in 181 partite per il club granata, con cui ha vinto il titolo svizzero nel 2023 e alzato la Champions Hockey League l’annata successiva.

L'ex biancoblù Andreas Lilja è entrato nello staff dello Zurigo in qualità di viceallenatore al fianco di Marco Bayer. All'Ambrì ha disputato cinque partite durante i playoff del 2004-05, stagione in cui in NHL è avvenuto il lockout.