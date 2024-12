Il Kärpät Oulu batte la Dynamo Pardubice. Keystone

L’ultima sfida del Gruppo Torriani della Coppa Spengler tra Dynamo Pardubice e Kärpät Oulu non ha creato sorprese: il 3-2 finale finlandese dopo il supplementare ha infatti mandato il Friborgo in semifinale.

SwissTXT Swisstxt

In una partita combattuta, la scena è stata presa dai portieri, abili a effettuare parate decisive. Il 5' rifilato a Vondracek sul finire del 3o tempo e la rete in powerplay sembravano aver regalato la vittoria nei 60' agli Ermellini, ma Musil con luomo in meno ha mantdato tutti all'OT. Gardiner ha poi sancito che le due formazioni dovranno giocare i 1/4.