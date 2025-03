freshfocus

Il Langnau ha riportato in parità per la seconda volta la serie dei quarti di finale dei playoff contro il Losanna, vincendo per 3-2 in casa.

I Tigrotti si sono imposti grazie alla doppietta di Rohrbach e alla rete di Schmutz, mentre ai vodesi non sono bastati il punto di Fuchs, arrivato nel botta e risposta dopo la seconda rete dei bernesi, e la marcatura di Huegli.

Dopo aver perso i primi tre incontri, il Kloten è riuscito a battere lo Zurigo 2-1 in gara-4 ritrovando così un po’ di ossigeno in questa serie, che vede comunque i Lions ancora in possesso di altri tre match point.