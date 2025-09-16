  1. Clienti privati
Hockey Il Losanna ne fa 11 nel derby

Swisstxt

16.9.2025 - 22:46

Losanna
Losanna
Keystone

Con un clamoroso 11-0 il Losanna ha fatto suo il derby del Lemano contro il Ginevra.

SwissTXT

16.09.2025, 22:46

16.09.2025, 22:49

Avanti di due reti dopo 20 minuti, i padroni di casa hanno dilagato nel periodo centrale chiuso sull’8-0. Sugli scudi tra i vodesi Theo Rochette, autore di una tripletta. Dopo 4 partite in vetta alla classifica, a punteggio pieno, c'è il Davos. I grigionesi si sono imposti 4-2 sul Kloten e hanno approfittato della prima sconfitta stagionale dei Lions, battuti 2-1 a Langnau. Vittorie infine anche per Friborgo (5-4 ai rigori contro lo Zugo) e Rapperswil (4-2 sull'Ajoie).

Video correlati

Athletic Club – Arsenal 0:2

Athletic Club – Arsenal 0:2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

PSV – Saint-Gilloise 1:3

PSV – Saint-Gilloise 1:3

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!

Ditaji Kambundji campionessa del mondo nei 100m ostacoli!

15.09.2025

