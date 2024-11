Ronalds Kenins KEY

Il Losanna ha comunicato di aver rescisso di comune accordo il contratto con Ronalds Kenins, originariamente in scadenza nel 2026.

Il lettone, che in questa stagione ha giocato solo 7 partite in Swiss League con il Sierre, ha disputato 310 match con i vodesi, arricchiti da 129 punti. Il 3 volte campione svizzero non sa ancora dove continuerà la propria carriera. -Lo Zurigo ha prolungato gli accordi con l’attaccante Vinzenz Rohrer (fino al termine della prossima stagione), con il difensore Jan Schwendeler (fino al 2028) e con il portiere Robin Zumbuehl (fino al 2027).

Swisstxt