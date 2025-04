Losanna-Friborgo KEY

Il Losanna è ancora vivo.

Swisstxt

Sotto 3-1 nella serie e 1-0 al 40' di gara-5, la miglior squadra della regular season ha trovato le forze per ribaltare il Friborgo sul 2-1 grazie alle reti di Jaeger (40'39") ed Oksanen (43'12").

Per la quinta volta in altrettante sfide, tra Zurigo e Davos ha invece prevalso il fattore casalingo. Alla Swiss Life Arena tutto si è deciso attorno al 30', quando Riedi ed Andrighetto (al settimo gol in questi playoff) hanno piazzato un micidiale uno-due che ha lanciato lo ZSC verso il 3-0 finale.

Nello spareggio, dopo il 3-0 inflitto al Visp l'Ajoie conduce per 3-1.