National League Il Lugano vola ai playoff, Ambrì travolto dal Davos

Swisstxt

27.2.2026 - 22:40

Carrick decisivo.
Carrick decisivo.
Keystone

Il Lugano stacca il biglietto per i playoff vincendo a Porrentruy, mentre l'Ambrì cade in casa contro il Davos e vede complicarsi la corsa per evitare i playout.

SwissTXT

27.02.2026, 22:40

27.02.2026, 22:42

Il Lugano si è matematicamente qualificato per i playoff grazie al successo per 1-0 in casa dell'Ajoie.

I bianconeri hanno la certezza matematica di chiudere tra le prime sei di National League per la prima volta dal 2020-21.

A decidere la sfida di Porrentruy è stata la rete di Carrick a metà partita.

Il difensore statutinese, lasciato in tribuna martedì per fare spazio a Valk, ha trafitto Keller al 29'59".

Ambrì battuto dal Davos

Serata in maglia rosa, ma sconfitta pesante per l'Ambrì. Alla Gottardo Arena il Davos passa 5-2 e lascia i biancoblù al 13esimo posto con 54 punti, mentre il Kloten allunga a +4 nella corsa per evitare i playout.

Dopo un avvio difficile, Kessler porta avanti i grigionesi, De Luca risponde per l'1-1. Nel secondo periodo però due errori difensivi costano caro: Ryfors firma il 2-1 e ancora Kessler approfitta di un'uscita sbagliata di Senn per il 3-1.

In avvio di terzo tempo arriva la tripletta di Kessler che chiude i conti. Andersson e Joly fissano il 5-2 finale, ma per l'Ambrì la classifica ora fa più paura.

