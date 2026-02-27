Il Lugano stacca il biglietto per i playoff vincendo a Porrentruy, mentre l'Ambrì cade in casa contro il Davos e vede complicarsi la corsa per evitare i playout.
Il Lugano si è matematicamente qualificato per i playoff grazie al successo per 1-0 in casa dell'Ajoie.
I bianconeri hanno la certezza matematica di chiudere tra le prime sei di National League per la prima volta dal 2020-21.
A decidere la sfida di Porrentruy è stata la rete di Carrick a metà partita.
Il difensore statutinese, lasciato in tribuna martedì per fare spazio a Valk, ha trafitto Keller al 29'59".
Ambrì battuto dal Davos
Serata in maglia rosa, ma sconfitta pesante per l'Ambrì. Alla Gottardo Arena il Davos passa 5-2 e lascia i biancoblù al 13esimo posto con 54 punti, mentre il Kloten allunga a +4 nella corsa per evitare i playout.
Dopo un avvio difficile, Kessler porta avanti i grigionesi, De Luca risponde per l'1-1. Nel secondo periodo però due errori difensivi costano caro: Ryfors firma il 2-1 e ancora Kessler approfitta di un'uscita sbagliata di Senn per il 3-1.
In avvio di terzo tempo arriva la tripletta di Kessler che chiude i conti. Andersson e Joly fissano il 5-2 finale, ma per l'Ambrì la classifica ora fa più paura.