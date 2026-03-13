Aleksi Peltonen Ti-Press

In attesa di iniziare la serie di playoff contro lo Zurigo, il Lugano ha annunciato due movimenti per il futuro.

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Aleksi Peltonen ha infatti rinnovato il suo contratto fino al termine della prossima stagione. Con i bianconeri il finlandese ha messo a referto 16 punti in 111 presenze dal suo arrivo nel corso del campionato 2023-24.

Harijs Cjunskis tornerà invece in Ticino dopo due anni in nordamerica. Il 19enne lettone, ma di licenza svizzera, è cresciuto nel settore giovanile del Lugano a partire dagli U15 e, dal 2024-25, si è trasferito in Canada per giocare tra QMJHL e BCHL.