Mark Arcobello Ti-Press

Il Lugano si è prontamente riscattato.

Alla Cornèr Arena i bianconeri hanno sconfitto i campioni svizzeri del Ginevra-Servette per 7-4, tornando al successo pieno dopo 6 partite. Concentrati in difesa, intensi per tutti e 60 i minuti e per una volta pure capaci di sfruttare alcune delle diverse occasioni create, i bianconeri hanno ampiamente meritato la vittoria. Sempre avanti nel punteggio, i ragazzi di coach Gianinazzi hanno allungato in avvio di terzo periodo con l'uno-due firmato da Fazzini e Thuerkauf, per poi resistere bene ai tentativi di rientro degli ospiti.

Swisstxt