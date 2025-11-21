  1. Clienti privati
National League Il Lugano batte lo Zugo ed è quarto in classifica

Swisstxt

21.11.2025 - 22:25

I bianconeri festeggiano il 2-0 segnato da Fazzini.
KEYSTONE

Bella vittoria di carattere del Lugano che ha espugnato Zugo per 3-2 nonostante abbia potuto schierare in pista soli 4 stranieri (Sgarbossa si è aggiunto in infermeria a Kupari e Perlini).

SwissTXT

I tre punti permettono ai bianconeri di entrare nella top 6 della classifica.

In un incontro caratterizzato dalle grandi parate dei portieri e dalla penalità di partita di Simion per un'ostruzione su Genoni (costretto poi a lasciare il posto a Wolf), a decidere l'incontro è stato Zanetti al 54'47''.

In precedenza Thuerkauf e Fazzini avevano portato avanti gli ospiti, poi ripresi nel giro di 3'03''.

