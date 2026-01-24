Il Davos continua a essere un ostacolo insormontabile per il Lugano, battuto anche nel quarto confronto stagionale con i grigionesi con un netto 4-1.

Adam Tambellini (HCD)celebra il suo gol contro il Lugano alla Cornèr Arena il 24 gennaio 2026. (KEYSTONE/Ti-Press/Andrea Branca) KEYSTONE

Sul ghiaccio con soli quattro stranieri come venerdì a Friborgo, contro i sei tutti d'attacco dei gialloblù, i bianconeri hanno subito sin dall'inizio la maggior freschezza e velocità dei rivali, a riposo da una settimana.

Nel primo periodo Thuerkauf e compagni hanno retto l'urto, ma l'uno-due di Stransky a metà gara ha spianato la strada al Davos, ancora in rete nel 3o tempo con Tambellini e Jung.

Carrick al 57' ha solo abbellito lo score.