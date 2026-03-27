Niente da fare per Simion e compagni. KEYSTONE

La stagione del Lugano finisce qui. Lo ZSC Lions passa anche alla Cornèr Arena (2-1) e chiude la serie sul 4-0, eliminando una squadra ticinese apparsa decisamente più convincente rispetto a gara-3, ma ancora una volta meno efficace nei momenti chiave.

Redazione blue News Swisstxt

Per cercare una scossa, coach Mitell ha rimescolato completamente le linee offensive e affidato la porta a Van Pottelberghe. I bianconeri hanno tenuto alta l’intensità in avvio, ma faticato a rendersi davvero pericolosi. E al primo errore hanno pagato: un disco perso da Emanuelsson lancia Malgin e Balcers, che firma lo 0-1 al 13’31”.

La reazione è arrivata nel periodo centrale. Il Lugano ha alzato il ritmo, messo sotto pressione lo ZSC e trovato il meritato pareggio con Kupari in powerplay al 30’24”.

L’equilibrio è durato però poco. Ancora Malgin, approfittando questa volta di un errore di Van Pottelberghe, ha riportato avanti gli ospiti al 33’49”.

Nel terzo tempo il Lugano ha spinto alla ricerca del pareggio, ma senza trovare il guizzo decisivo. Nemmeno nel finale in superiorità numerica, giocato a sei contro quattro, è arrivata la rete che avrebbe potuto prolungare almeno la partita.

Si chiude così, in quattro partite, la stagione dei bianconeri. Un’eliminazione netta, ma che non cancella quanto di buono mostrato nel primo anno del nuovo corso.