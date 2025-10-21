Bianconeri in festa. Keystone

Serata a tinte opposte per le ticinesi: il Lugano cala un 5-1 sullo Zurigo e vola per la prima volta in zona play-in, mentre l'Ambrì crolla 0-5 col Berna e scivola al penultimo posto.

Il Lugano sembra aver trovato la quadratura del cerchio trovando la seconda vittoria per 5-1 di fila, stavolta in casa contro lo Zurigo. Il successo permette per la prima volta ai bianconeri di salire in zona play-in.

L'inizio è stato in salita per gli uomini di Mitell (0-1 di Sigrist), ma in poco tempo i sottocenerini hanno ribaltato le cose chiudendo un primo periodo dominato sul 3-1 grazie a Aebischer, Marco Zanetti e Canonica.

Il secondo periodo si è aperto col 4-1 di Sekac che ha spezzato le gambe ai Lions (5o ko consecutivo) e Simion ha poi arrotondato il punteggio.

Ambrì KO. Keystone

Ambrì bacchettato dal Berna

È stata una serata da dimenticare per l'Ambrì, battuto con un netto 5-0 dal Berna alla Gottardo Arena.

I biancoblù, in piena difficoltà, sono pure stati superati in classifica dagli Orsi e sono così tornati al penultimo posto. Di nuovo in pista con Joly, i leventinesi sono partiti malissimo, incassando l'1-0 di Merelä e sprecando 2' in doppia superiorità numerica.

Peggio hanno fatto nel secondo periodo, subendo dopo 18" il 2-0 di Scherwey e in rapida successione le reti di Haman Aktell, Ejdsell e Graf. I fischi del pubblico hanno poi accompagnato il resto della sfida.