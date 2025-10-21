  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

National League Il Lugano domina lo Zurigo, Ambrì bacchettato dal Berna

Swisstxt

21.10.2025 - 22:42

Bianconeri in festa.
Bianconeri in festa.
Keystone

Serata a tinte opposte per le ticinesi: il Lugano cala un 5-1 sullo Zurigo e vola per la prima volta in zona play-in, mentre l'Ambrì crolla 0-5 col Berna e scivola al penultimo posto.

SwissTXT

21.10.2025, 22:42

Il Lugano sembra aver trovato la quadratura del cerchio trovando la seconda vittoria per 5-1 di fila, stavolta in casa contro lo Zurigo. Il successo permette per la prima volta ai bianconeri di salire in zona play-in.

L'inizio è stato in salita per gli uomini di Mitell (0-1 di Sigrist), ma in poco tempo i sottocenerini hanno ribaltato le cose chiudendo un primo periodo dominato sul 3-1 grazie a Aebischer, Marco Zanetti e Canonica.

Il secondo periodo si è aperto col 4-1 di Sekac che ha spezzato le gambe ai Lions (5o ko consecutivo) e Simion ha poi arrotondato il punteggio.

Ambrì KO.
Ambrì KO.
Keystone

Ambrì bacchettato dal Berna

È stata una serata da dimenticare per l'Ambrì, battuto con un netto 5-0 dal Berna alla Gottardo Arena.

I biancoblù, in piena difficoltà, sono pure stati superati in classifica dagli Orsi e sono così tornati al penultimo posto. Di nuovo in pista con Joly, i leventinesi sono partiti malissimo, incassando l'1-0 di Merelä e sprecando 2' in doppia superiorità numerica.

Peggio hanno fatto nel secondo periodo, subendo dopo 18" il 2-0 di Scherwey e in rapida successione le reti di Haman Aktell, Ejdsell e Graf. I fischi del pubblico hanno poi accompagnato il resto della sfida.

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati?
A soli 32 anni questo ucraino si gode la pensione in Thailandia: ecco come ci è riuscito

Altre notizie

Swiss Indoors. Un super Wawrinka si prende gli ottavi di finale

Swiss IndoorsUn super Wawrinka si prende gli ottavi di finale

Sci. FIS, no a russi e bielorussi ai Giochi Olimpici

SciFIS, no a russi e bielorussi ai Giochi Olimpici

Ginnastica. La ticinese Bickel in finale ai Mondiali di Giacarta

GinnasticaLa ticinese Bickel in finale ai Mondiali di Giacarta

Dal 1. dicembre. I club israeliani di basket torneranno a disputare le partite casalinghe

Dal 1. dicembreI club israeliani di basket torneranno a disputare le partite casalinghe

Calcio. Dopo gli esoneri di Espirito Santo e Postecoglou, il Forest ingaggia Sean Dyche

CalcioDopo gli esoneri di Espirito Santo e Postecoglou, il Forest ingaggia Sean Dyche

Le autorità indagano. L'ex stella del football Doug Martin muore dopo una colluttazione con la polizia

Le autorità indaganoL'ex stella del football Doug Martin muore dopo una colluttazione con la polizia

Video

PSV – Napoli 6:2

PSV – Napoli 6:2

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Leverkusen – PSG 2:7

Leverkusen – PSG 2:7

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Villarreal – Manchester City 0:2

Villarreal – Manchester City 0:2

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Arsenal – Atlético 4:0

Arsenal – Atlético 4:0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

PSV – Napoli 6:2

PSV – Napoli 6:2

Leverkusen – PSG 2:7

Leverkusen – PSG 2:7

Villarreal – Manchester City 0:2

Villarreal – Manchester City 0:2

Arsenal – Atlético 4:0

Arsenal – Atlético 4:0

Più video