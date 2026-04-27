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Connor Carrick non farà più parte della rosa del Lugano nella prossima stagione. Il club bianconero ha infatti annunciato di aver sciolto anticipatamente e di comune accordo il contratto con il difensore statunitense.

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Il 32enne è arrivato sulle rive del Ceresio la scorsa estate e in 53 partite il 32enne ha messo a referto 27 punti (10 gol).

Il direttore sportivo Janick Steinmann ha commentato così l’addio: «Connor è una persona fantastica e a Lugano ha lavorato molto duramente. Sfortunatamente, abbiamo però deciso per un futuro su strade diverse».