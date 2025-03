HCL Imago

Si è finalmente conclusa la brutta stagione del Lugano. I bianconeri hanno vinto gara-6 staccando il biglietto per le vacanze. All'Ajoie ora tocca il Visp, nella serie di promozione/relegazione.

Swisstxt

I bianconeri si sono imposti anche in gara-6 contro l'Ajoie al termine di un'altra battaglia, infine portata a casa per 2-1 dai ticinesi.

Sull'onda lunga del bel successo in gara-5 i sottocenerini hanno spinto forte, trovando l'1-0 con Aebischer sul finire del primo tempo. Col passare dei minuti però la spinta degli ospiti si è affievolita e i giurassiani hanno pareggiato in 5 contro 4 con Bellemare.

Nel terzo conclusivo Peltonen ha ridato il definitivo vantaggio alla truppa di Krupp, che ha poi resistito anche grazie a Huska all'assalto finale.

I ticinesi tirano un grosso sospiro di sollievo e vanno in vacanza, mentre l'Ajoie, come due anni fa contro La Chaux-de-Fonds, dovrà nuovamente qualificarsi per rimanere nella massima divisione.

Gli uomini di Greg Ireland scenderanno in campo martedì prossimo contro i campioni della Swiss League del Visp.

Fazzini: «È stata dura»

«Sapevamo che avrebbero fatto di tutto per forzare gara-7, ma non ci sono riusciti», ha commentato a caldo Luca Fazzini. «Abbiamo vinto perché abbiamo evitato le penalità che ci hanno ammazzato nelle prime due sfide».

«È stata quasi più dura di una serie di playoff. Sappiamo come è andata la nostra stagione, volevamo giocarci altro ma abbiamo mostrato l'orgoglio», ha concluso il top scorer.