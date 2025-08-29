  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Hockey Il Lugano fa tutte sue le cinque amichevoli di preseason

Swisstxt

29.8.2025 - 20:20

Mitell
Mitell
freshfocus

Il Lugano ha battuto in amichevole il Coira con un rotondo 8-0 centrando così la quinta vittoria in altrettante partite di preseason.

SwissTXT

29.08.2025, 20:20

29.08.2025, 20:27

A spiccare tra le file dei bianconeri sono stati Perlini e Brian Zanetti (alla terza rete nelle ultime due partite), autori entrambi di una doppietta. Le altre segnature sono arrivate dai bastoni di Simion, Sgarbossa, Thuerkauf e Mueller.

Da segnalare inoltre l'assenza di Fazzini, lasciato a riposo a causa di un problema alla parte alta del corpo che verrà valutata giorno per giorno, così come il rientro di Bertaggia.

I più letti

Attenzione a non cliccare mai questo messaggio a nome della Posta o di DHL sul cellulare
In Svizzera gli inquilini avranno una piacevole sorpresa già a settembre?
Il nuovo fidanzato sorprende Michelle Hunziker con un gesto romantico
Parte in vacanza e lascia l'auto all'OrioCenter: sulla vettura multe e messaggi senza fine
Carlos Alcaraz si «mangia» Mattia Bellucci e poi si scusa con il pubblico di New York

Video correlati

Rapperswil-Jona – Aarau 0:1

Rapperswil-Jona – Aarau 0:1

Challenge League | 6° turno | stagione 25/26

29.08.2025

Stade Nyonnais – Bellinzona 3:1

Stade Nyonnais – Bellinzona 3:1

Challenge League | 6° turno | stagione 25/26

29.08.2025

Copenaghen – Basilea 2:0

Copenaghen – Basilea 2:0

UEFA Champions League | Playoff andata | Saison 25/26

27.08.2025

Rapperswil-Jona – Aarau 0:1

Rapperswil-Jona – Aarau 0:1

Stade Nyonnais – Bellinzona 3:1

Stade Nyonnais – Bellinzona 3:1

Copenaghen – Basilea 2:0

Copenaghen – Basilea 2:0

Più video

Altre notizie

Euro Hockey Tour. Le svizzere ko ai rigori contro la Cechia

Euro Hockey TourLe svizzere ko ai rigori contro la Cechia

Hockey. Ambrì superato dal Rapperswil

HockeyAmbrì superato dal Rapperswil

Euro Hockey Tour. Grande esordio per le svizzere che si impongono sulla Svezia

Euro Hockey TourGrande esordio per le svizzere che si impongono sulla Svezia