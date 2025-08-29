Mitell freshfocus

Il Lugano ha battuto in amichevole il Coira con un rotondo 8-0 centrando così la quinta vittoria in altrettante partite di preseason.



A spiccare tra le file dei bianconeri sono stati Perlini e Brian Zanetti (alla terza rete nelle ultime due partite), autori entrambi di una doppietta. Le altre segnature sono arrivate dai bastoni di Simion, Sgarbossa, Thuerkauf e Mueller.

Da segnalare inoltre l'assenza di Fazzini, lasciato a riposo a causa di un problema alla parte alta del corpo che verrà valutata giorno per giorno, così come il rientro di Bertaggia.