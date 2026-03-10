  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Swiss Ice Hockey Confermata la crescita di tifosi sugli spalti della Cornèr Arena

Swisstxt

10.3.2026 - 12:19

393 persone in più a partita
393 persone in più a partita
KEY

Il Lugano ha portato 393 persone in più a partita sugli spalti della Cornèr Arena, per l'incremento più alto tra tutti i club di NL.

SwissTXT

10.03.2026, 12:19

10.03.2026, 12:21

La media si assesta a 5’572 spettatori, per un totale di 144’861 (riempimento dell’82,75%).

I numeri sono leggermente negativi ad Ambrì, che nonostante un calo di 47 spettatori per match si piazza comunque al 6o con una media di 6’454 unità e un totale di 167’804 (95,26%).

Il tifo più fedele rimane quello del Friborgo (100% per il 3o anno di fila), e come l’anno scorso la media più alta ce l’ha il Berna con 15’505, seguito da Zurigo (11’427) e Losanna (9’403).

I più letti

Approvata la legge sull'imposizione individuale, pagherò di meno da quest'anno?
Ecco alcune novità della fiera tecnologica di Las Vegas 2026
Iran: forti esplosioni in varie parti del paese - Petrolio e gas in caduta libera dopo l'annuncio di Trump sulla fine della guerra
L'attrice Daryl Hannah ricorda la relazione con John F. Kennedy Jr: «Un uomo straordinario»
Kate Middleton sorprende tutti: balla Bollywood a piedi nudi mentre William prepara pasty

Altre notizie

National League. Il Lugano batte lo Zugo, mentre l'Ambrì chiude la regular season con una sconfitta

National LeagueIl Lugano batte lo Zugo, mentre l'Ambrì chiude la regular season con una sconfitta

Hockey. Stransky lascerà il Davos per tornare al Pardubice

HockeyStransky lascerà il Davos per tornare al Pardubice

NHL. Partita da tre punti di Moser

NHLPartita da tre punti di Moser