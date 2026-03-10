Il Lugano ha portato 393 persone in più a partita sugli spalti della Cornèr Arena, per l'incremento più alto tra tutti i club di NL.
La media si assesta a 5’572 spettatori, per un totale di 144’861 (riempimento dell’82,75%).
I numeri sono leggermente negativi ad Ambrì, che nonostante un calo di 47 spettatori per match si piazza comunque al 6o con una media di 6’454 unità e un totale di 167’804 (95,26%).
Il tifo più fedele rimane quello del Friborgo (100% per il 3o anno di fila), e come l’anno scorso la media più alta ce l’ha il Berna con 15’505, seguito da Zurigo (11’427) e Losanna (9’403).