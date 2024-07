Radim Zohorna Reuters

Il Lugano ha comunicato l'ingaggio per la prossima stagione del centro Radim Zohorna e al contempo lo scioglimento consensuale anticipato del contratto con Arttu Ruotsalainen.

Il 28enne ceco ha vinto due titoli nazionali con il Kometa Brno in sei stagioni nel massimo campionato del suo paese prima di tentare l'avventura in Nordamerica.

In poco più di tre stagioni ha collezionato 68 presenze in NHL con i Pittsburgh Penguins, i Calgary Flames e i Toronto Maple Leafs con un bottino di 18 punti (9 gol), disputando anche 135 partite in AHL (102 punti, 41 reti).

