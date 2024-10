Joly e Zohorna festeggiano. Keystone

Grazie a un avvio esplosivo il Lugano interrompe la serie negativa vincendo 3-1 sul Berna, mentre l’Ambrì cede allo Zugo all'overtime nonostante l’esordio di DiDomenico.

Swisstxt

Il miglior inizio di partita della stagione ha permesso al Lugano di interrompere il digiuno che durava da quattro partite.

I bianconeri hanno sconfitto per 3-1 il Berna in trasferta. Per merito di Joly, freddo e reattivo nello slot, e del rientrante Zohorna in shorthand i sottocenerini si sono ritrovati in vantaggio di due reti, come non accadeva da sette incontri, dopo appena 4'18".

Una penalità da non fischiare sul conto di Schlegel ha permesso al Berna di pareggiare al 37'33". Le parate del portiere hanno poi tenuto avanti i ticinesi, in rete nel finale con Arcobello.

Debutto di DiDomenico. Keystone

L'Ambrì cede all'Overtime

L'ennesimo overtime stagionale ha portato un punto all'Ambrì, battuto in casa per 3-2 dallo Zugo. Il neoarrivato DiDomenico ha fatto subito il suo esordio alla Gottardo Arena, contribuendo all'immediato 1-0 firmato da De Luca.

Virtanen ha poi raddoppiato in superiorità numerica. I Tori hanno alzato il ritmo nel terzo centrale accorciando con Kovar per poi trovare il pari al 44'46" con Vozenilek.

Nel supplementare il protagonista, stavolta in negativo, è stato ancora DiDomenico che ha perso il disco costato il gol decisivo.

Il punto ottenuto lascia i biancoblù a metà classifica.

